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Погода в Туле 22 ноября: облачно, ветрено, небольшие осадки

Погода в Туле 22 ноября: облачно, ветрено, небольшие осадки

Синоптики обещают дневную температуру в диапазоне от -3 до +2 градусов.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно.

Днём местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -7 до -2 градусов, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +1
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