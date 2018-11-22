В Туле на пожаре погибли четверо детей

21 ноября в Туле в одном из домов в Гарнизонном проезде произошел пожар. В ходе тушения пожарные обнаружили тела четверых детей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом Myslo сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

На место происшествия прибыли первый заместитель губернатора Тульской области Валерий Шерин, глава администрации Тулы Евгений Авилов, министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков и начальник Главного управления МЧС России по Тульской области генерал-майор внутренней службы Владимир Кий.

Осмотром установлено, что жертвами пожара стали малолетние дети, которые находились дома вместе с женщиной. Один из детей являлся приемным.

Также, по предварительным данным, женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

– В настоящее время следователями проводятся обыски, выемки с целью изъятия необходимой документации, назначены судебно-медицинские экспертизы по исследованию тел потерпевших, пожаро-техническая экспертиза, допрашиваются свидетели, проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.