Когда в Туле откроются ёлочные базары
Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.
С 20 по 31 декабря в Туле будут работать 33 ёлочных базара. Площадки по продаже хвойных деревьев откроют во всех территориальных округах.
Пролетарский территориальный округ:
- ул. Кутузова, 13;
- ул. Вильямса, 32;
- ул. Вильямса/ул. Хворостухина;
- ул. Кутузова/ул. Бондаренко;
- ул. Ложевая/Степанова (около почтового отделения);
- ул. Металлургов, 43;
- ул. Металлургов, 86;
- ул. Металлургов, 63;
- ул. Ложевая, 126.
Зареченский территориальный округ:
- ул. Октябрьская, 201-а-203;
- ул. Луначарского, 63, ост «Заварная»;
- ул. Комсомольская/ул. М. Горького;
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Октябрьская, 77.
Привокзальный территориальный округ:
- Одоевское шоссе, д.30
- пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 1
- ул. Кабакова, д.79
- ул. Оружейная/ул. 9 мая
- ул. Макаренко/ул. Седова
Центральный территориальный округ:
- пр-т Ленина, 111;
- пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23;
- пр-т Ленина, 123;
- пр-т Ленина, 129−131;
- ул. Кауля, 13, к.1;
- ул. Кауля, 45;
- ул. Оборонная, 85 (около ТЦ «Перекопский»).
Советский территориальный округ:
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), четная сторона;
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), нечетная сторона;
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера), четная сторона;
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера), нечетная сторона;
- ул. Фрунзе, д.7б;
- ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»);
- Красноармейский пр-т, 21 (около магазина «Вернисаж»).
Все ёлочные базары будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление.
Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала. Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.
В соответствии с изменениями, внесенными в сентябре 2017 года в Закон Тульской области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области», за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции:
- по ст. 8.2 (самовольная установка объектов мелкорозничной торговли) -штраф от 2500 до 5000 рублей на граждан, от 5000 до 7000 рублей на должностных лиц;
- по ст. 9.1 (торговля в неустановленных местах) — штраф от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.