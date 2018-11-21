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Когда в Туле откроются ёлочные базары
Фото из архива Myslo.

Когда в Туле откроются ёлочные базары

Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

С 20 по 31 декабря в Туле будут работать 33 ёлочных базара. Площадки по продаже хвойных деревьев откроют во всех территориальных округах.

Пролетарский территориальный округ:

  • ул. Кутузова, 13;
  • ул. Вильямса, 32;
  • ул. Вильямса/ул. Хворостухина;
  • ул. Кутузова/ул. Бондаренко;
  • ул. Ложевая/Степанова (около почтового отделения);
  • ул. Металлургов, 43;
  • ул. Металлургов, 86;
  • ул. Металлургов, 63;
  • ул. Ложевая, 126.

Зареченский территориальный округ:

  • ул. Октябрьская, 201-а-203;
  • ул. Луначарского, 63, ост «Заварная»;
  • ул. Комсомольская/ул. М. Горького;
  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Октябрьская, 77.

Привокзальный территориальный округ:

  • Одоевское шоссе, д.30
  • пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 1
  • ул. Кабакова, д.79
  • ул. Оружейная/ул. 9 мая
  • ул. Макаренко/ул. Седова

Центральный территориальный округ:

  • пр-т Ленина, 111;
  • пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23;
  • пр-т Ленина, 123;
  • пр-т Ленина, 129−131;
  • ул. Кауля, 13, к.1;
  • ул. Кауля, 45;
  • ул. Оборонная, 85 (около ТЦ «Перекопский»).

Советский территориальный округ:

  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), четная сторона;
  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), нечетная сторона;
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера), четная сторона;
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера), нечетная сторона;
  • ул. Фрунзе, д.7б;
  • ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»);
  • Красноармейский пр-т, 21 (около магазина «Вернисаж»).

Все ёлочные базары будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление.

Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала. Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

В соответствии с изменениями, внесенными в сентябре 2017 года в Закон Тульской области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области», за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции:

  • по ст. 8.2 (самовольная установка объектов мелкорозничной торговли) -штраф от 2500 до 5000 рублей на граждан, от 5000 до 7000 рублей на должностных лиц;
  • по ст. 9.1 (торговля в неустановленных местах) — штраф от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.
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