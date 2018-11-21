Когда в Туле откроются ёлочные базары

Фото из архива Myslo.

Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

С 20 по 31 декабря в Туле будут работать 33 ёлочных базара. Площадки по продаже хвойных деревьев откроют во всех территориальных округах.

Пролетарский территориальный округ:

ул. Кутузова, 13;

ул. Вильямса, 32;

ул. Вильямса/ул. Хворостухина;

ул. Кутузова/ул. Бондаренко;

ул. Ложевая/Степанова (около почтового отделения);

ул. Металлургов, 43;

ул. Металлургов, 86;

ул. Металлургов, 63;

ул. Ложевая, 126.

Зареченский территориальный округ:

ул. Октябрьская, 201-а-203;

ул. Луначарского, 63, ост «Заварная»;

ул. Комсомольская/ул. М. Горького;

ул. М. Горького, 14;

ул. Октябрьская, 77.

Привокзальный территориальный округ:

Одоевское шоссе, д.30

пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 1

ул. Кабакова, д.79

ул. Оружейная/ул. 9 мая

ул. Макаренко/ул. Седова

Центральный территориальный округ:

пр-т Ленина, 111;

пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23;

пр-т Ленина, 123;

пр-т Ленина, 129−131;

ул. Кауля, 13, к.1;

ул. Кауля, 45;

ул. Оборонная, 85 (около ТЦ «Перекопский»).

Советский территориальный округ:

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), четная сторона;

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), нечетная сторона;

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера), четная сторона;

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера), нечетная сторона;

ул. Фрунзе, д.7б;

ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»);

Красноармейский пр-т, 21 (около магазина «Вернисаж»).

Все ёлочные базары будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление.

Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала. Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

В соответствии с изменениями, внесенными в сентябре 2017 года в Закон Тульской области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области», за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции: