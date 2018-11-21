Тульские пловцы завоевали 22 медали на Кубке России

С 16 по 18 ноября в Саранске во Дворце водных видов спорта состоялся XXV Открытый кубок России по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 56 клубов, а также пловцы, выступавшие личном первенстве.

Тульскую команду представили 13 пловцов-любителей клуба мастеров плавания «Арсенал», тренер — мастер спорта СССР по плаванию, неоднократный чемпион и призера чемпионатов и кубков России по плаванию Геннадий Жигулин.

Туляки завоевали 22 медали — 5 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых: