Тульские пловцы завоевали 22 медали на Кубке России
Нашу область представляли спортсмены клуба мастеров плавания «Арсенал».
С 16 по 18 ноября в Саранске во Дворце водных видов спорта состоялся XXV Открытый кубок России по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 56 клубов, а также пловцы, выступавшие личном первенстве.
Тульскую команду представили 13 пловцов-любителей клуба мастеров плавания «Арсенал», тренер — мастер спорта СССР по плаванию, неоднократный чемпион и призера чемпионатов и кубков России по плаванию Геннадий Жигулин.
Туляки завоевали 22 медали — 5 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых:
- Виктор Гаврилов (3 золотые),
- Сергей Панаев (1 золотая, 1 бронзовая),
- Евгений Савин (1 золотая, 2 бронзовые),
- Анна Алёшина (1 серебряная, 1 бронзовая),
- Наталья Кузнецова (2 серебряные, 1 бронзовая),
- Елена Заварихина (3 серебряные),
- Елена Девятиярова (1 серебряная, 1 бронзовая),
- Валерия Рычакова (2 бронзовые),
- Сергей Басов (1 бронзовая),
- Илья Иванушкин (1 бронзовая).