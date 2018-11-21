новости
новости
Регистрация
Тульские пловцы завоевали 22 медали на Кубке России

Тульские пловцы завоевали 22 медали на Кубке России

Нашу область представляли спортсмены клуба мастеров плавания «Арсенал».

С 16 по 18 ноября в Саранске во Дворце водных видов спорта состоялся XXV Открытый кубок России по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 56 клубов, а также пловцы, выступавшие личном первенстве.

Тульскую команду представили 13 пловцов-любителей клуба мастеров плавания «Арсенал», тренер — мастер спорта СССР по плаванию, неоднократный чемпион и призера чемпионатов и кубков России по плаванию Геннадий Жигулин.

Туляки завоевали 22 медали — 5 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых:

  • Виктор Гаврилов (3 золотые),
  • Сергей Панаев (1 золотая, 1 бронзовая),
  • Евгений Савин (1 золотая, 2 бронзовые),
  • Анна Алёшина (1 серебряная, 1 бронзовая),
  • Наталья Кузнецова (2 серебряные, 1 бронзовая),
  • Елена Заварихина (3 серебряные),
  • Елена Девятиярова (1 серебряная, 1 бронзовая),
  • Валерия Рычакова (2 бронзовые),
  • Сергей Басов (1 бронзовая),
  • Илья Иванушкин (1 бронзовая).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
плаваниепловцымастерс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Когда в Туле откроются ёлочные базары
Когда в Туле откроются ёлочные базары
Тула готовится стать библиотечной столицей страны
Тула готовится стать библиотечной столицей страны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.