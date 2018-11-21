Кто станет самой красивой и талантливой «Мамой года»?
20 ноября на сцене Молодежного многопрофильного центра «Родина» состоялся отборочный тур VI городского конкурса «Мама года 2018».
Талантливые, красивые, яркие мамы показали себя в творческом конкурсе, собеседовании и дефиле, а также представили на суд жюри фотоальбом «Я-Мама».
В итоге отборочного тура в финал конкурса вышли восемь тулячек:
- Любовь Григоренко
- Юлия Коврижных
- Анна Масник
- Юлия Разнатовская
- Ольга Котович
- Татьяна Егорова
- Мария Бибикова
- Анна Арнаутова
Учредителями конкурса являются администрация города Тулы и ММЦ «Родина». Финальное шоу состоится 5 декабря в 18.30, в концертном зале «Родины». Вход свободный.
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