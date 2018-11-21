новости
новости
Регистрация
Кто станет самой красивой и талантливой «Мамой года»?

Кто станет самой красивой и талантливой «Мамой года»?

20 ноября на сцене Молодежного многопрофильного центра «Родина» состоялся отборочный тур VI городского конкурса «Мама года 2018».

Талантливые, красивые, яркие мамы показали себя в творческом конкурсе, собеседовании и дефиле, а также представили на суд жюри фотоальбом «Я-Мама».

В итоге отборочного тура в финал конкурса вышли восемь тулячек:

  • Любовь Григоренко
  • Юлия Коврижных
  • Анна Масник
  • Юлия Разнатовская
  • Ольга Котович
  • Татьяна Егорова
  • Мария Бибикова
  • Анна Арнаутова

Учредителями конкурса являются администрация города Тулы и ММЦ «Родина». Финальное шоу состоится 5 декабря в 18.30, в концертном зале «Родины». Вход свободный.

Галерея
Оторочный тур конкурса Мама года - 2018, Фото: 1
Оторочный тур конкурса Мама года - 2018, Фото: 2
Оторочный тур конкурса Мама года - 2018, Фото: 3
Оторочный тур конкурса Мама года - 2018, Фото: 4
Оторочный тур конкурса Мама года - 2018, Фото: 5
Оторочный тур конкурса Мама года - 2018, Фото: 6
Оторочный тур конкурса Мама года - 2018, Фото: 7
Оторочный тур конкурса Мама года - 2018, Фото: 8
показать все фотографии
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:26 −2
Другие статьи по темам
Событие
конкурссоревнованиемама годалучшая мама
Место
ТулаММЦ Родина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском Криволучье временно закроют железнодорожный переезд
В тульском Криволучье временно закроют железнодорожный переезд
Когда в Туле откроются ёлочные базары
Когда в Туле откроются ёлочные базары
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.