Кто станет самой красивой и талантливой «Мамой года»?

20 ноября на сцене Молодежного многопрофильного центра «Родина» состоялся отборочный тур VI городского конкурса «Мама года 2018».

Талантливые, красивые, яркие мамы показали себя в творческом конкурсе, собеседовании и дефиле, а также представили на суд жюри фотоальбом «Я-Мама».

В итоге отборочного тура в финал конкурса вышли восемь тулячек:

Любовь Григоренко

Юлия Коврижных

Анна Масник

Юлия Разнатовская

Ольга Котович

Татьяна Егорова

Мария Бибикова

Анна Арнаутова

Учредителями конкурса являются администрация города Тулы и ММЦ «Родина». Финальное шоу состоится 5 декабря в 18.30, в концертном зале «Родины». Вход свободный.