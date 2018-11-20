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В Туле до конца недели все лифты должны быть запущены
Фото из архива Myslo.

В Туле до конца недели все лифты должны быть запущены

Об этом заявила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

19 ноября на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили реализацию программы капитального ремонта 2018 года в Тульской области.

Глава региона подчеркнул, что в этом году по программе капитального ремонта впервые проводилась замена лифтов. Фактически работы выполнены, но многие подъемники до сих пор не запущены, что вызывает недовольство жителей.

Алексей Дюмин задал министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко вопрос: что сделано для решения проблемы?

По словам министра, в соответствии с планом на 2018 год заменены все 102 лифта. Из них в эксплуатацию запущено 69, еще 26 не получили акта ввода, поскольку управляющие компании не устранили замечания. Остальные лифты проходят проверку Ростехнадзора. После вмешательства прокуратуры проблема начала решаться.

– Перед управляющими компаниями стоит задача, чтобы все лифты были запущены до конца этой недели, — заявила Элеонора Шевченко.

Губернатор подчеркнул, что в следующем году повторение подобной ситуации недопустимо.

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко добавил, что по всем УК, задержавшим введение в эксплуатацию замененных лифтов, проводятся проверки на предмет соблюдения лицензионных требований.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину совместно с министерством строительства и ЖКХ региона провести совещание по вопросам работы управляющих компаний в регионе.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:49 +1
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