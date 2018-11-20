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В экономику Тульской области направлено кредитов на 35,8 млрд рублей
Фото RcbBank

В экономику Тульской области направлено кредитов на 35,8 млрд рублей

Таков совокупный объем кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона за сентябрь 2018 года.

Об этом сообщили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Наибольший объем кредитных ресурсов за сентябрь текущего года был предоставлен предприятиям обрабатывающих производств — 18,5 млрд рублей, предприятиям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг — 7,2 млрд рублей, а также по таким видам экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 2,9 млрд рублей.

В сентябре текущего года объем кредитов, полученных субъектами малого и среднего бизнеса региона составил 4,7 млрд рублей (на 13,9% больше, чем год назад).

Индивидуальные предприниматели-субъекты малого и среднего бизнеса региона получили кредитов на сумму 0,3 млрд рублей.

На начало октября на территории Тульской области действовал 1 региональный банк, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, открытых на территории области, 254 внутренних структурных подразделения кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 10 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.

сегодня, в 12:45 0
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