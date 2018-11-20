Туляки: когда на ул. Фучика появится освещение?

Фото пользователя Myslo.

В блоге «Народный журналист» на портале Myslo пользователи жалуются на неосвещенную детскую площадку.

В октябре 2018 года на улице Фучика в Пролетарском округе Тулы появилась новая многофункциональная площадка. Поставили ее на средства Фонда «Перспектива», а освещение и благоустройство обещали сделать силами городской администрации.

Сегодня, 20 ноября, в блоге «Народный журналист» появился блог пользователя портала «Обещания и реальность». В нем тулячка жалуется, что на площадке нет освещения и дети играют во тьме.

«Выполнит ли обещание администрация?» — спрашивает пользователь.

Как рассказали Myslo в администрации Тулы, освещение на площадке сделают до конца года силами МКП «Тулагорсвет».