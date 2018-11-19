За неделю 4817 жителей Тульской области заразились гриппом и ОРВИ

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на начало недели вакцинацию прошли 534868 человек – более 35% от общей численности населения.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора называют эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в области благополучной. За прошедшую неделю зарегистрировано 4817 случаев заболеваний – это на 31% ниже эпидемического порога.

Специалисты Роспотребназдора рекомендуют тулякам, не сделавшим прививки, защитить себя от гриппа и пройти вакцинацию. Консультации по вопросам профилактики заболеваний можно получить по телефонам: 37-33-25 и 37-30-77.