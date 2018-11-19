В тульском Управлении ФСИН состоится прямая линия
Родственники осужденных смогут обратиться по вопросам обеспечения прав инвалидов.
В Управлении ФСИН России по Тульской области в среду, 21 ноября, пройдёт совместная прямая линия с руководством Управления и членами Общественной наблюдательной комиссии.
Мероприятие состоится в рамках заседания, посвященного обеспечению гарантированных прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых, имеющих инвалидность.
Жители региона смогут возможность обратиться к руководству УФСИН и представителям общественности по телефону 32-98-22, с 14.00 до 15.00.
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