В тульском Управлении ФСИН состоится прямая линия

В Управлении ФСИН России по Тульской области в среду, 21 ноября, пройдёт совместная прямая линия с руководством Управления и членами Общественной наблюдательной комиссии.

Мероприятие состоится в рамках заседания, посвященного обеспечению гарантированных прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых, имеющих инвалидность.