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В 2018 году туляки пополнили областной бюджет на 55 млрд рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В 2018 году туляки пополнили областной бюджет на 55 млрд рублей

Отчисления в федеральную казну составили почти 4 млрд рублей.

В УФНС России по Тульской области состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы налоговых органов за десять месяцев года.

Руководитель Управления Вадим Суханов сообщил, что с января по октябрь в федеральный бюджет от налогоплательщиков Тульской области поступило 3,9 млрд рублей. 

Основные поступления – налог на прибыль организаций – 3,3 млрд рублей, и акцизы – 1,2 млрд рублей. Консолидированный бюджет региона пополнился на 55,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем в за аналогичный период прошлого года.

Основные составляющие: налог на доходы физических лиц – 37,2%, налог на прибыль организаций – 31,3%, имущественные налоги – 14,5%, акцизы – 10,2%.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +1
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