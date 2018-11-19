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В Туле на улице Пушкинской броневик насмерть сбил пенсионерку
Фото: vk.com/chptula

В Туле на улице Пушкинской броневик насмерть сбил пенсионерку

Движение на данном участке затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД.

На улице Пушкинской, рядом с домом № 55-А, произошло ДТП со смертельным исходом – инкассаторский бронированный микроавтобус совершил наезд на пожилую женщину. Она скончалась от полученных травм.

Очевидцы сообщают, что на данном участке затруднено движение транспортных средств. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:18 +7
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Место
Тулаулица Пушкинская

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