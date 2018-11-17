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Разъяснение: Считаются ли сараи, заборы, беседки недвижимостью?

Разъяснение: Считаются ли сараи, заборы, беседки недвижимостью?

Подробнее рассказывают специалисты Росреестра по Тульской области.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ недвижимостью признаются земельные участки, а также объекты, имеющие прочную связь с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба.

Однако возникает вопрос о том, должны ли такие объекты, как заборы, замощения, объекты благоустройства, дорожки, называться недвижимостью.

В Тульской области указанные объекты недвижимости были переданы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее — ЕГРН) от органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, в рамках исполнения государственного контракта для перехода к государственному кадастровому учету зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства.

На сегодняшний момент в ЕГРН есть сведения о 55000 сараях, 900 беседках, 800 теплицах, 400 заборах и 69 дорожках.

Согласно предложениям Министерства экономического развития, сооружение, не обладающее свойствами капитальности, будет считаться улучшением земельного участка.

Таким образом, сараи, теплицы, беседки, заборы, не имеющие прочной связи с землей, будут признаваться улучшениями земельного участка без необходимости регистрации прав на них.

Такие объекты можно будет исключить из ЕГРН по заявлению правообладателя. Через 5 дней после подачи заявления они будут признаны улучшениями земельного участка.

В случае уточнения понятия недвижимого имущества и внесения ясности в отношении признаков объектов недвижимости, многие проблемы, возникающие у граждан, органов власти и представителей бизнеса с налоговыми органами будут решены, споры о классификации объектов в качестве недвижимых вещей устраняться.

В случае принятия поправки будут внесены в Гражданский кодекс.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:21 0
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