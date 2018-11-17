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В Туле до марта 2019 года запретят стоянку транспорта вдоль площади Ленина
Фото из архива Myslo.

В Туле до марта 2019 года запретят стоянку транспорта вдоль площади Ленина

Это связано с работой Губернского катка.

С 20 ноября 2018 года по 30 марта 2019 года в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской. 

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в период работы Губернского катка.

 

Открытие катка запланировано на 7 декабря. В этом году администрация Тулы совместно с Фондом развития Тульской области «Перспектива» установит ледовую площадку не только для массового катания, но и для игры в хоккей.

При соответствующих погодных условиях будет залито 26 катков и хоккейных коробок во всех территориальных округах города, а также на Казанской набережной.

Губернский каток будет работать уже вторую зиму. Его посещение станет бесплатным для всех желающих.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 +3
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