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Исторический центр Тулы готовят к проведению масштабных работ
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Исторический центр Тулы готовят к проведению масштабных работ

Проект благоустройства власти будут обсуждать с жителями.

17 ноября глава администрации Тулы Евгений Авилов провел объезд территорий исторического центра. Были проинспектированы работы по зачистке территорий на улицах Пирогова и Дзержинского.

- В соответствии с поручением губернатора Тульской области, к историческому центру присоединены две территории, граничащие с Центральным рынком, — сам рынок, благоустройство которого еще предстоит, и улицы Пирогова, Каминского. Это подготовка к проведению масштабных работ. Проводится расчистка от ветхих и незаконных построек, планируется переселение из аварийного жилья. Впоследствии данная территория пойдет под благоустройство, проект которого будет обсуждаться с общественностью, — цитирует Евгения Авилова пресс-служба городской администрации.

Напомним, работы по благоустройству исторического центра Тулы в новых границах территории проектирования начались 10 сентября 2018 года. Были обследованы кварталы, вошедшие в территории проектирования, организованы встречи с жителями всех многоквартирных домов по информированию о порядке участия в программе «Формирование современной городской среды».

В итоге сформирован перспективный план — обобщенная дорожная карта, включающая в себя ремонт дорог и тротуаров, ремонт фасадов зданий, дворовых территорий и др.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:10 +2
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