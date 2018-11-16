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Тульские правоохранители и «Лиза Алерт» станут быстрее обмениваться информацией при розыске пропавших
фото из архива Myslo.ru.

Тульские правоохранители и «Лиза Алерт» станут быстрее обмениваться информацией при розыске пропавших

14 ноября состоялось совещание по вопросам взаимодействия силовых структур Тульской области и ДПСО «Лиза Алерт».

Основной темой стало взаимодействие при организации и проведении мероприятий по розыску без вести пропавших граждан, в том числе и несовершеннолетних. Провел совещание первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Тульской области полковника юстиции Владимира Усова.
 
Усов отметил, что работа по розыску без вести пропавших граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних, является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета России и должна строиться на эффективном взаимодействии с органами внутренних дел, органами МЧС, поисково-спасательными отрядами, в том числе «Лиза Алерт», каждый из которых использует свой инструментарий для розыска без вести пропавших граждан.
 
В настоящее время взаимодействие между указанными органами строится на основе заключенных соглашений между указанными ведомствами и следственным управлением. Также он отметил, что Главным управлением криминалистики СК РФ разработан алгоритм взаимодействия государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при организации и осуществлении поиска без вести пропавших граждан, в том числе несовершеннолетних. Данный алгоритм был также доведен до сведения участков совещания.
 
Координатор лесных и детских поисков добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Тула» Павел Вялов рассказал о возможностях их организации при оказании содействия правоохранительным органам в розыске без вести пропавших. Он предложил определить должностных лиц, ответственных за связь с поисково-спасательным отрядом для минимизации временных затрат на получение информации; своевременно передавать в отряд информацию о безвестном исчезновении граждан – сразу после того, как правоохранительным органам стало об этом известно.
 
Было отмечено, что активное участие в поисках принимает региональное ГУ МЧС, управление Росгвардии и УУР УМВД России. 
 
По итогам совещания Усов поручил руководителю отдела криминалистики следственного управления подготовить предложения по модернизации приказов по вопросам розыска без вести пропавших, о налаживании взаимодействия с ДПСО «Лиза Алерт», об установлении порядка обмена информацией между правоохранительными органами и поисковыми службами.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:31 +2
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