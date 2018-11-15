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В Туле ожидается аномально высокое атмосферное давление

В Туле ожидается аномально высокое атмосферное давление

Это может отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

16 ноября в Туле ожидается аномально высокое атмосферное давление. По прогнозам синоптиков, оно составит 764 мм рт. ст. В субботу этот показатель немного снизится — на 4 мм. Однако в воскресенье произойдет резкий перепад давления — сразу на 15 мм рт. ст.

Высокое давление может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Синоптики призывают людей с заболеваниями сердца и сосудов внимательнее отнестись к своему здоровью: избегать физического напряжения и стресса, пить больше жидкости.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 +1
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