Тульские очистные накрыли куполами
Цель – уменьшить запах, идущий с очистных сооружений. Заказчиком работ выступил «Тулагорводоканал».
Общая стоимость работ составила 16,4 млн рублей. Администрация города сообщает, что реализация проекта позволила сократить выброс неприятных запахов в атмосферу.
Какие работы выполнил подрядчик:
- усилены стены существующей камеры;
- на стены камеры смонтировали металлоконструкции и накрыли светопрозрачным поликарбонатом;
- в куполе устроены и подключены вентиляционная система, решетки и каналы;
- смонтировано и запущено оборудование по очистке удаляемого воздуха.
В связи с большой мощностью нового оборудования (140 КВт) пришлось перестроить существующую трансформаторную подстанцию и заменить силовые линии.
Комплекс проектных и строительно-монтажных работ выполнили специалисты ООО «Строительное управление 71».
Друзья (особенно зареченцы)!
Работы на очистных были выполнены еще в октябре. Получается, город уже почти месяц живет с накрытыми очистными. А вы заметили, что в Туле больше не воняет? Пишите в комментариях!