Тульские очистные накрыли куполами

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Общая стоимость работ составила 16,4 млн рублей. Администрация города сообщает, что реализация проекта позволила сократить выброс неприятных запахов в атмосферу.

Какие работы выполнил подрядчик:

усилены стены существующей камеры;

на стены камеры смонтировали металлоконструкции и накрыли светопрозрачным поликарбонатом;

в куполе устроены и подключены вентиляционная система, решетки и каналы;

смонтировано и запущено оборудование по очистке удаляемого воздуха.

В связи с большой мощностью нового оборудования (140 КВт) пришлось перестроить существующую трансформаторную подстанцию и заменить силовые линии.

Комплекс проектных и строительно-монтажных работ выполнили специалисты ООО «Строительное управление 71».

Друзья (особенно зареченцы)!

Работы на очистных были выполнены еще в октябре. Получается, город уже почти месяц живет с накрытыми очистными. А вы заметили, что в Туле больше не воняет? Пишите в комментариях!