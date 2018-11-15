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Тульские очистные накрыли куполами
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские очистные накрыли куполами

Цель – уменьшить запах, идущий с очистных сооружений. Заказчиком работ выступил «Тулагорводоканал».

Общая стоимость работ составила 16,4 млн рублей. Администрация города сообщает, что реализация проекта позволила сократить выброс неприятных запахов в атмосферу.

Какие работы выполнил подрядчик:

  • усилены стены существующей камеры;
  • на стены камеры смонтировали металлоконструкции и накрыли светопрозрачным поликарбонатом;
  • в куполе устроены и подключены вентиляционная система, решетки и каналы;
  • смонтировано и запущено оборудование по очистке удаляемого воздуха.

В связи с большой мощностью нового оборудования (140 КВт) пришлось перестроить существующую трансформаторную подстанцию и заменить силовые линии.

Комплекс проектных и строительно-монтажных работ выполнили специалисты ООО «Строительное управление 71».

 

Друзья (особенно зареченцы)!

Работы на очистных были выполнены еще в октябре. Получается, город уже почти месяц живет с накрытыми очистными. А вы заметили, что в Туле больше не воняет? Пишите в комментариях!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:15 +2
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