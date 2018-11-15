новости
новости
Регистрация
Туляки придумают название для нового сквера
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки придумают название для нового сквера

Конкурс на лучшее название стартует 16 ноября.

Туляков приглашают принять участие в конкурсе на лучшее название сквера, расположенного на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева.

Требования к названию:

  • должно отображать историю создания, расположение, иные особенности общественных пространств;
  • должно быть благозвучным, положительным, оригинальным, созидательным и кратким (не более двух слов);
  • не допускается наличие в названии ненормативной лексики, аббревиатур.

Конкурс проводится в четыре этапа:

  • 1 этап (с 16 по 20 ноября 2018 года включительно): прием заявок на участие;
  • 2 этап (с 21 по 22 ноября 2018 года включительно): рассмотрение заявок на участие конкурсной комиссией;
  • 3 этап (с 23 ноября по 4 декабря 2018 года включительно): голосование на официальном сайте администрации города Тулы;
  • 4 этап (с 5 по 6 декабря 2018 года включительно): определение победителя комиссией и направление в комиссию по историческому наследию и городской топонимии администрации города.

Заявка на участие направляется на электронную почту управления по благоустройству: gorsreda@cityadm.tula.ru в формате pdf.

Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, определяет победителя. Победителем признается участник, чья заявка наберет максимальное количество голосов.

Более подробная информация о конкурсе и заявка на участие здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новый скверназвание сквераконкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовал гастрономический фестиваль Set Up
В Туле стартовал гастрономический фестиваль Set Up
Туляков предупреждают о возможном ухудшении телерадиосигнала
Туляков предупреждают о возможном ухудшении телерадиосигнала
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.