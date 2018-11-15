Туляки придумают название для нового сквера

Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляков приглашают принять участие в конкурсе на лучшее название сквера, расположенного на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева.

Требования к названию:

должно отображать историю создания, расположение, иные особенности общественных пространств;

должно быть благозвучным, положительным, оригинальным, созидательным и кратким (не более двух слов);

не допускается наличие в названии ненормативной лексики, аббревиатур.

Конкурс проводится в четыре этапа:

1 этап (с 16 по 20 ноября 2018 года включительно): прием заявок на участие;

2 этап (с 21 по 22 ноября 2018 года включительно): рассмотрение заявок на участие конкурсной комиссией;

3 этап (с 23 ноября по 4 декабря 2018 года включительно): голосование на официальном сайте администрации города Тулы;

4 этап (с 5 по 6 декабря 2018 года включительно): определение победителя комиссией и направление в комиссию по историческому наследию и городской топонимии администрации города.

Заявка на участие направляется на электронную почту управления по благоустройству: gorsreda@cityadm.tula.ru в формате pdf.

Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, определяет победителя. Победителем признается участник, чья заявка наберет максимальное количество голосов.

Более подробная информация о конкурсе и заявка на участие здесь.