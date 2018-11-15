В Туле стартовал гастрономический фестиваль Set Up
Главная цель мероприятия — изменить подход к ресторанной индустрии.
14 ноября в Туле в «Октаве» открылся гастрономический фестиваль. Он будет проходить по известной мировой схеме: рестораны-участники представят каждый в своем заведении по оригинальному сету из нескольких блюд, который призван отразить концепцию кухни и подход именно этого ресторана к еде.
В течение всего фестиваля туляки и гости города смогут попробовать сеты в каждом из заведений по фиксированной цене в 990 р. А те, кто успеет попробовать сеты во всех ресторанах-участниках, получит презент от технического партнера фестиваля.
В первом фестивале Set Up участвуют семь заведений, которых объединяет современный взгляд на кухню, их также называют «рестораны новой волны». За одним исключением: все они открылись не более года назад, а некоторые еще не проработали и месяца.
Первым в Туле подключился к новой гастрономической революции, которая до этого стремительно захватила Москву и Санкт-Петербург, Well Well Well kitchen and wine bar, он же и выступил инициатором для создания площадки для общения всех рестораторов города со свежим подходом к этому бизнесу.
Главная цель Set Up — изменить подход. Современные рестораны должны не конкурировать между собой за совсем еще узкий рынок, а совместными усилиями показать максимальному количеству горожан, каким может быть современный ресторан. Без живой музыки, суши/цезаря/кальяна, но с живой гастрономической мыслью, вниманием к сервису, а особенно к продуктам, которые используются на кухне.
Основополагающий принцип всех участников фестиваля: главное в ресторане то, что у гостя на тарелке и в бокале, а не внешняя мишура и конъюнктура.
Участники фестиваля:
- Well Well Well kitchen & wine bar
- Гастрономическое кафе «Диалектика»
- Гастропаб «Правда»
- Бистро What. Else?
- Винотека VinoDomino
- Кафе La Bulka
- Винный бар Vino&More.