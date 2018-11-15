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В Туле стартовал гастрономический фестиваль Set Up

В Туле стартовал гастрономический фестиваль Set Up

Главная цель мероприятия — изменить подход к ресторанной индустрии.

14 ноября в Туле в «Октаве» открылся гастрономический фестиваль. Он будет проходить по известной мировой схеме: рестораны-участники представят каждый в своем заведении по оригинальному сету из нескольких блюд, который призван отразить концепцию кухни и подход именно этого ресторана к еде.

В течение всего фестиваля туляки и гости города смогут попробовать сеты в каждом из заведений по фиксированной цене в 990 р. А те, кто успеет попробовать сеты во всех ресторанах-участниках, получит презент от технического партнера фестиваля.

В первом фестивале Set Up участвуют семь заведений, которых объединяет современный взгляд на кухню, их также называют «рестораны новой волны». За одним исключением: все они открылись не более года назад, а некоторые еще не проработали и месяца.

Первым в Туле подключился к новой гастрономической революции, которая до этого стремительно захватила Москву и Санкт-Петербург, Well Well Well kitchen and wine bar, он же и выступил инициатором для создания площадки для общения всех рестораторов города со свежим подходом к этому бизнесу.

Главная цель Set Up — изменить подход. Современные рестораны должны не конкурировать между собой за совсем еще узкий рынок, а совместными усилиями показать максимальному количеству горожан, каким может быть современный ресторан. Без живой музыки, суши/цезаря/кальяна, но с живой гастрономической мыслью, вниманием к сервису, а особенно к продуктам, которые используются на кухне.

Основополагающий принцип всех участников фестиваля: главное в ресторане то, что у гостя на тарелке и в бокале, а не внешняя мишура и конъюнктура.

Участники фестиваля:

  • Well Well Well kitchen & wine bar
  • Гастрономическое кафе «Диалектика»
  • Гастропаб «Правда»
  • Бистро What. Else?
  • Винотека VinoDomino
  • Кафе La Bulka
  • Винный бар Vino&More.
сегодня, в 11:20 +2
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