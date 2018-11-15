Туляков предупреждают о возможном ухудшении телерадиосигнала

В Туле до 18 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Это объясняется профилактическими или другими плановыми работами, требующими отключения передающего оборудования. Об этом сообщает филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ».

С 9.00 до 16.00 возможны кратковременные отключения следующих каналов и станций: