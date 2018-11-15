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Туляков предупреждают о возможном ухудшении телерадиосигнала

Туляков предупреждают о возможном ухудшении телерадиосигнала

Специалисты проводят профилактические работы.

В Туле до 18 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Это объясняется профилактическими или другими плановыми работами, требующими отключения передающего оборудования. Об этом сообщает филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ».

С 9.00 до 16.00 возможны кратковременные отключения следующих каналов и станций:

  • Первый канал,
  • Россия 1,
  • Россия К,
  • Радио России,
  • Вести FM,
  • Маяк,
  • ТВ Центр Европа,
  • 5 канал,
  • Че,
  • Орфей,
  • РТРС-1,
  • РТРС-2,
  • Радио Шансон,
  • Радио Energy FM,
  • Юмор ФМ,
  • Авторадио,
  • Русское Радио,
  • Радио Максимум,
  • Радио Дача,
  • Наше Радио,
  • Дорожное Радио,
  • Радио Рекорд,
  • Ретро ФМ,
  • Милицейская волна,
  • Европа Плюс,
  • Love Радио.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:35 0
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