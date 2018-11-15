Туляков предупреждают о возможном ухудшении телерадиосигнала
Специалисты проводят профилактические работы.
В Туле до 18 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Это объясняется профилактическими или другими плановыми работами, требующими отключения передающего оборудования. Об этом сообщает филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ».
С 9.00 до 16.00 возможны кратковременные отключения следующих каналов и станций:
- Первый канал,
- Россия 1,
- Россия К,
- Радио России,
- Вести FM,
- Маяк,
-
ТВ ЦентрЕвропа,
- 5 канал,
- Че,
- Орфей,
- РТРС-1,
- РТРС-2,
- Радио Шансон,
- Радио Energy FM,
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Юмор ФМ,
- Авторадио,
- Русское Радио,
- Радио Максимум,
- Радио Дача,
- Наше Радио,
- Дорожное Радио,
- Радио Рекорд,
-
Ретро ФМ,
- Милицейская волна,
- Европа Плюс,
- Love Радио.
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