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Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Победители получат денежные призы.

С 19 ноября стартует смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории МО город Тулы. В этом году смотр пройдет по двум номинациям.

  • Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий.

Для участия в данной номинации участники подают заявку в произвольной форме в срок до 25 ноября в главные управления администрации города по территориальным округам. Подача документов осуществляется лично участниками конкурса либо посредством почтовой связи по адресам соответствующих управлений. Смотр пройдет с 19 по 28 ноября.

  • Смотр-конкурс в номинации «Лучшее новогоднее оформление общественных пространств» проводится в период с 3 по 14 декабря.

Для участия в данной номинации участники подают заявку в произвольной форме в срок 10 декабря в управление культуры и туризма администрации города. Подача документов осуществляется лично участниками или посредством почтовой связи по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, 14.

По результатам смотра-конкурса победители будут награждены денежными премиями. В первой номинации:

  • 1 место — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
  • 2 место — 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
  • 3 место — 10 000 (десять тысяч) рублей.

Во второй номинации:

  • 1 место — 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
  • 2 место — 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
  • 3 место — 10 000 (десять тысяч) рублей.
Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:41 +3
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