Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Фото из архива Myslo.

С 19 ноября стартует смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории МО город Тулы. В этом году смотр пройдет по двум номинациям.

Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий.

Для участия в данной номинации участники подают заявку в произвольной форме в срок до 25 ноября в главные управления администрации города по территориальным округам. Подача документов осуществляется лично участниками конкурса либо посредством почтовой связи по адресам соответствующих управлений. Смотр пройдет с 19 по 28 ноября.

Смотр-конкурс в номинации «Лучшее новогоднее оформление общественных пространств» проводится в период с 3 по 14 декабря.

Для участия в данной номинации участники подают заявку в произвольной форме в срок 10 декабря в управление культуры и туризма администрации города. Подача документов осуществляется лично участниками или посредством почтовой связи по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, 14.



По результатам смотра-конкурса победители будут награждены денежными премиями. В первой номинации:

1 место — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2 место — 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

3 место — 10 000 (десять тысяч) рублей.

Во второй номинации: