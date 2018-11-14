Туляков приглашают в банки обменять мелочь
26 ноября в Тульской области стартует «Неделя мелочи».
В рамках мероприятия жители региона приглашаются в банки, чтобы обменять накопившиеся дома монеты на банкноты.
Как сообщили в Отделении по Тульской
«Благодаря таким мероприятиям мы хотим напомнить тулякам, что монеты являются полноценным платежным средством. И если мелочи дома скопилось много, ее можно обменять в банках на банкноты, таким образом, вернув в денежный оборот», — отметил управляющий Отделением Тула Банка России Дмитрий Новиков.
В акции примут участие 16 банков (филиалов и их подразделений), расположенных на территории Тульской области (Тула, Алексин, Ефремов, Новомосковск, Узловая, Щекино, Белев, Богородицк, Венев, Волово, Кимовск, Одоев, Суворов, Чернь, Плавск, Ясногорск).
По состоянию на 1 января 2018 года в обращении находится более 65 млн монет, то есть около 440 монет на каждого жителя страны. При этом в обороте находится только половина монет номиналом 1 рубль и несколько процентов 10-копеечных, остальные оседают в кошельках и копилках населения.
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