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Туляков приглашают в банки обменять мелочь

Туляков приглашают в банки обменять мелочь

26 ноября в Тульской области стартует «Неделя мелочи».

В рамках мероприятия жители региона приглашаются в банки, чтобы обменять накопившиеся дома монеты на банкноты.

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, акция продлится до 2 декабря 2018 года. Принимать монеты в обмен на купюры банки будут без комиссии.

«Благодаря таким мероприятиям мы хотим напомнить тулякам, что монеты являются полноценным платежным средством. И если мелочи дома скопилось много, ее можно обменять в банках на банкноты, таким образом, вернув в денежный оборот», — отметил управляющий Отделением Тула Банка России Дмитрий Новиков.

В акции примут участие 16 банков (филиалов и их подразделений), расположенных на территории Тульской области (Тула, Алексин, Ефремов, Новомосковск, Узловая, Щекино, Белев, Богородицк, Венев, Волово, Кимовск, Одоев, Суворов, Чернь, Плавск, Ясногорск).

По состоянию на 1 января 2018 года в обращении находится более 65 млн монет, то есть около 440 монет на каждого жителя страны. При этом в обороте находится только половина монет номиналом 1 рубль и несколько процентов 10-копеечных, остальные оседают в кошельках и копилках населения.

 

Неделя мелочи подоспела как нельзя кстати. Ее предвестником стала необычная новость, облетевшая вчера весь интернет.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:01 +1
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