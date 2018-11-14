В Алексинском районе УАЗ врезался в дерево

Фото УГИБДД по Тульской области.

13 ноября в 11.30 в п. Мичурино Алексинского района на улице Центральной 59-летний водитель автомобиля УАЗ-31519, следуя в сторону д. Пушкино, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Водителя с различными травмами госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.