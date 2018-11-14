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В Алексинском районе УАЗ врезался в дерево
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексинском районе УАЗ врезался в дерево

Водителя с различными травмами госпитализировали.

13 ноября в 11.30 в п. Мичурино Алексинского района на улице Центральной 59-летний водитель автомобиля УАЗ-31519, следуя в сторону д. Пушкино, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Водителя с различными травмами госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:16 +3
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