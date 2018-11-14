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Тула в рейтинге качества дорог и доступности парковок на 83-м месте по России
Фото из архива Myslo.

Тула в рейтинге качества дорог и доступности парковок на 83-м месте по России

Новомосковск – на 135-м.

Специалисты портала Domofond.ru предложили жителям России оценить качество дорог и доступность парковок по месту жительства. По итогам опроса составлен рейтинг 150 городов.

Респондентам предложили оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10, где «1» означает «полностью не согласен», а «10» — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который показывает, насколько жители страны довольны состоянием дорог и парковок.

Как и в прошлом году, россияне оценили состояние дорог и парковок довольно низко: средний балл по стране составил 4,5. В исследовании приняли участие 56 974 респондента. Почти половина опрошенных считают дороги и ситуацию с парковками крайне неудовлетворительными.

Тула находится на 83-м месте в рейтинге. Качество дорог и доступность парковок туляки оценили в 4,4 балла.

Также в список попал Новомосковск. Он расположился на 135-м месте с 3,6 баллами.

Первое место в рейтинге занимает Грозный, второе — Геленджик, третье — Тюмень. По мнению россиян, худшие дороги расположены в Рубцовске Алтайского края.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:26 +4
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