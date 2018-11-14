В Новомосковске за мошенничество судят депутата, экс-сотрудника колонии и замглавврача
Дело раскрутили сотрудники УФСБ.
По версии следствия, к депутату Собрания депутатов Венева Сергею Чиркину обратилась знакомая с просьбой о передаче взятки судье Новомосковского городского суда за положительное рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания в колонии ее мужа, 47-летнего Юрия Ульянова.
Юрий Ульянов – бывший депутат собрания II созыва МО г. Венев и индивидуальный предприниматель. Он являлся вторым фигурантом громкого уголовного дела Алексея Березина. Их судили за незаконное приобретение и хранение оружия, а также за ложный донос. По версии следствия, Ульянов и Березин хотели подставить знакомого и пытались подбросить ему в машину оружие.
В декабре 2016 года Ульянов получил 2 года 3 месяца колонии общего режима. Наказание его отправили отбывать в исправительную колонию №6.
В начале 2018 года, после отбытия половины срока, Ульянов через адвоката подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Новомосковский городской суд, но получил отказ.
Следствие полагает, что примерно в это же время жена Ульянова и попыталась решить вопрос по-другому, обратившись к Сергею Чиркину, чтобы тот помог подкупить судью.
Параллельно была подана жалоба на принятое решение, апелляционная инстанция отменила его и возвратила материал на новое рассмотрение в другом составе суда.
Пока дело рассматривалось, депутат Собрания депутатов Венева Сергей Чиркин обратился за помощью к тогда еще сотруднику (на данный момент он уволен) исправительной колонии №6 Эдуарду Силенкову и заместителю главного врача по технике Новомосковской городской клинической больницы Владимиру Колерову.
Как подчёркивает следствие, судья Новомосковского суда 29 мая 2018 года удовлетворил ходатайство Ульянова об УДО на законных основаниях: судье не было известно о возможной передаче денег. Указанную информацию судья получил от сотрудников УФСБ.
После заседания суда один из посредников позвонил Чиркину и сообщил, что готов забрать 70 000 рублей в качестве взятки для судьи. В тот же день состоялась передача денег, после которой депутата и посредника задержали с поличным сотрудники УФСБ. По данному факту возбудили уголовное дело.
На данный момент расследование закончено и материалы переданы в суд. 7 ноября были допрошены несколько свидетелей, судебное заседание отложено на 20 ноября.
что грозит подсудимым
Сергею Чиркину грозит до 7 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей, Владимиру Колерову — штраф до 1 млн рублей, Эдуарду Силенкову — до 10 лет лишения свободы либо штраф 2 млн рублей.
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