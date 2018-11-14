В Новомосковске за мошенничество судят депутата, экс-сотрудника колонии и замглавврача

По версии следствия, к депутату Собрания депутатов Венева Сергею Чиркину обратилась знакомая с просьбой о передаче взятки судье Новомосковского городского суда за положительное рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания в колонии ее мужа, 47-летнего Юрия Ульянова.

Юрий Ульянов – бывший депутат собрания II созыва МО г. Венев и индивидуальный предприниматель. Он являлся вторым фигурантом громкого уголовного дела Алексея Березина . Их судили за незаконное приобретение и хранение оружия, а также за ложный донос. По версии следствия, Ульянов и Березин хотели подставить знакомого и пытались подбросить ему в машину оружие.

В декабре 2016 года Ульянов получил 2 года 3 месяца колонии общего режима. Наказание его отправили отбывать в исправительную колонию №6.

В начале 2018 года, после отбытия половины срока, Ульянов через адвоката подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Новомосковский городской суд, но получил отказ.

Следствие полагает, что примерно в это же время жена Ульянова и попыталась решить вопрос по-другому, обратившись к Сергею Чиркину, чтобы тот помог подкупить судью.

Параллельно была подана жалоба на принятое решение, апелляционная инстанция отменила его и возвратила материал на новое рассмотрение в другом составе суда.

Пока дело рассматривалось, депутат Собрания депутатов Венева Сергей Чиркин обратился за помощью к тогда еще сотруднику (на данный момент он уволен) исправительной колонии №6 Эдуарду Силенкову и заместителю главного врача по технике Новомосковской городской клинической больницы Владимиру Колерову.