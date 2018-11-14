Житель Новомосковска накопил 79 штрафов ГИБДД на 88 тысяч рублей

На исполнении в отделе судебных приставов Новомосковска и Новомосковского района Тульской области находилось сводное исполнительное производство о взыскании с Б. задолженности по штрафам ГИБДД на общую сумму более 88 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Автолюбитель обязанность погасить задолженность игнорировал, в связи с чем судебным приставом-исполнителем в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении Б. применены меры принудительного исполнения, а именно: составлен акт описи и ареста в отношении автомобиля Lexus LX 450d, принадлежащего должнику.

В кратчайшие сроки после наложения ареста должник погасил долг по оплате 79 штрафов ГИБДД в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.