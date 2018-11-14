Погода в Туле 15 ноября: переменная облачность, до +3 градусов, без осадков

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), днём без осадков. Ветер юго-восточный, до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -7 до -2 градусов, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление – 755-760 мм рт. ст.