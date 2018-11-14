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Российское правительство утвердило повышение коммунальных тарифов

Российское правительство утвердило повышение коммунальных тарифов

Индексация будет проведена в два этапа. В результате цены на коммуналку вырастут на 4,1%.

Федеральный кабмин одобрил повышение коммунальных тарифов в 2019 году. Индексация будет проведена в два этапа: с 1 января – на 1,7%, с 1 июля – на 2,4%. Такое решение обусловлено ростом НДС – с 1 января этот налог вырастет с 18 до 20 процентов.

Индексация коснётся всех видов жилищно-коммунальных услуг и ресурсов. Правительственные чиновники называют эту ситуацию «стандартной» – тарифы каждый год однократно повышаются в среднем на 4% в год, но в этот раз индексацию решили сделать двухэтапной.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:33 −4
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