Российское правительство утвердило повышение коммунальных тарифов

Индексация будет проведена в два этапа. В результате цены на коммуналку вырастут на 4,1%.

Федеральный кабмин одобрил повышение коммунальных тарифов в 2019 году. Индексация будет проведена в два этапа: с 1 января – на 1,7%, с 1 июля – на 2,4%. Такое решение обусловлено ростом НДС – с 1 января этот налог вырастет с 18 до 20 процентов.

Индексация коснётся всех видов жилищно-коммунальных услуг и ресурсов. Правительственные чиновники называют эту ситуацию «стандартной» – тарифы каждый год однократно повышаются в среднем на 4% в год, но в этот раз индексацию решили сделать двухэтапной.