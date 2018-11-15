новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Металлургов ночью загорелся «Рено Каптюр»
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Туле на ул. Металлургов ночью загорелся «Рено Каптюр»

Сигнал о возгорании поступил в половине третьего ночи.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, 15 ноября 2018 года в 2.28 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Рено Каптюр», припаркованного в районе дома №92 по ул. Металлургов.

На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Пострадавших нет.

В результате происшествия автомобиль обгорел с одной стороны.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается. Судя по повреждениям, автомобиль вряд ли мог загореться из-за короткого замыкания: он обгорел только снаружи. Однако МЧС пока хранит молчание – все обстоятельства пожара устанавливаются.

сегодня, в 09:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарсгорел автомобиль
Место
Тулаулица Металлургов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле из-за ДТП на ул. Волкова встали трамваи
В Туле из-за ДТП на ул. Волкова встали трамваи
Погода в Туле 15 ноября: переменная облачность, до +3 градусов, без осадков
Погода в Туле 15 ноября: переменная облачность, до +3 градусов, без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.