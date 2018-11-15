В Туле на ул. Металлургов ночью загорелся «Рено Каптюр»

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Сигнал о возгорании поступил в половине третьего ночи.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, 15 ноября 2018 года в 2.28 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Рено Каптюр», припаркованного в районе дома №92 по ул. Металлургов.

На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Пострадавших нет.

В результате происшествия автомобиль обгорел с одной стороны.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается. Судя по повреждениям, автомобиль вряд ли мог загореться из-за короткого замыкания: он обгорел только снаружи. Однако МЧС пока хранит молчание – все обстоятельства пожара устанавливаются.