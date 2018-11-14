Как тулякам поступить в вуз в 2019 году
Вузы уже опубликовали правила приема на будущий год, а значит, пришло время выбирать учебное заведение.
Myslо собрал для вас информацию о поступлении в крупные вузы Тулы.
Для получения аттестата в 2019 году будет достаточно набрать 24 балла по русскому языку и 23 балла по базовой математике. Однако если вы собираетесь получить высшее образование, этого будет недостаточно. О том, сколько бюджетных мест будет выделено в 2019 году и как изменятся правила приема, рассказывают специалисты тульских вузов.
И.о. проректора по учебной работе ТулГУ Владислав Котов:
Владислав Котов
– Поскольку порядок приёма, утверждённый приказом Минобрнауки России, радикально не менялся, наши правила также не претерпели существенных изменений. Можно отметить изменения в организации целевого приема, связанные с принятием Федерального закона №337-ФЗ от 3 августа 2018 года. В соответствии с этим документом ужесточается ответственность сторон за неисполнение условий договора о целевом обучении – если заказчик целевого обучения отказывается трудоустраивать выпускника, обучавшегося на целевом месте, или если выпускник отказывается заключать трудовой договор и работать на предприятии-заказчике в течение трех лет, то сторона-нарушитель должна будет выплатить вузу, в котором осуществлялось целевое обучение, штраф в размере полной стоимости обучения.
Также возможны изменения в части приёма детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и ветеранов боевых действий в пределах так называемой особой квоты – 10% мест, выделяемых на каждой специальности в отдельный конкурс.
При отсутствии пролонгации этой нормы её действие прекратится 1 января 2019 года и указанные категории абитуриентов будут поступать в порядке общего конкурса. Количество мест для приёма на первый курс для обучения по программам бакалавриата и специалитета по сравнению с прошлым годом в Тульском государственном университете существенно выросло (1417 мест в 2019 году против 1365 мест в 2018 году).
Ещё 517 мест очной формы выделено для приёма по программам магистратуры. На направлениях заочной формы обучения выделено 20 мест и ещё 6 мест выделено по заочным программам магистратуры.
Ответственный специалист приемной комиссии ТГПУ им. Л. Н. Толстого Надежда Стемпинь:
Надежда Стемпинь
– В 2019 году глобальных изменений в правилах приема не будет. Количество мест осталось примерно таким же, как и в прошлом году. Поступить на бюджет смогут 1064 абитуриента. Эти вакантные места одинаково равномерно распределены между педагогическими и непедагогическими специальностями. Все контрольные цифры приема размещены на сайте вуза, и абитуриенты уже могут с ними ознакомиться.
Ректор Института законоведения и управления ВПА Светлана Оськина:
Светлана Оськина
– В этом году в вузе не предусмотрено бюджетных мест. Однако мы ведем прием на обучение на коммерческой основе по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Зачисление ведется по результатам ЕГЭ, а прием выпускников профессиональных образовательных организаций – по итогам внутренних экзаменов.
Директор Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции Ирина Кузнецова:
Ирина Кузнецова
– На 2019-2020 учебный год на специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» выделено 10 бюджетных мест. Всего по договорам об оказании платных услуг будет принято 428 сутдентов, из них 123 – на очную форму обучения.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания при приеме на обучение в Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, составляет: по обществознанию – 44, истории – 36, русскому языку – 39, междисциплинарному экзамену (при приеме в магистратуру) – 35 баллов.
|
Высшее
учебное
заведение
|
Победители
и призеры
олимпиад
|ГТО
|
Аттестат
или диплом
с отличием
|Сочинение
|
Вузовские
олимпиады
|
Тульский
государственный
университет
|1-10
|3
|4
|1
|до 10
|Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
|
БВИ
(без вступительных
испытаний)
|3
|4
|1
|3
|
Российская академия
народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
|5
|2
|3
|-
|5
|
Международный
юридический
институт
|БВИ
|5
|10
|-
|-
|
Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)
|БВИ
|1
|5
|-
|3
|
Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова, ТФ
|БВИ
|1
|5
|-
|2-4
|
Тульский
университет
(ТИЭИ)
|БВИ
|2
|2-3
|2
|3
|
Финансовый
университет
при Правительстве РФ
|БВИ
|5
|8
|5
|2-5
|
Тульский институт
управления и бизнеса
им. Н. Д. Демидова
|2
|2
|2
|-
|2
|Институт законоведения и управления ВПА
|10
|10
|10
|-
|-