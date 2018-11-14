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Как тулякам поступить в вуз в 2019 году

Как тулякам поступить в вуз в 2019 году

Вузы уже опубликовали правила приема на будущий год, а значит, пришло время выбирать учебное заведение.

Myslо собрал для вас информацию о поступлении в крупные вузы Тулы.

Для получения аттестата в 2019 году будет достаточно набрать 24 балла по русскому языку и 23 балла по базовой математике. Однако если вы собираетесь получить высшее образование, этого будет недостаточно. О том, сколько бюджетных мест будет выделено в 2019 году и как изменятся правила приема, рассказывают специалисты тульских вузов.

 И.о. проректора по учебной работе ТулГУ Владислав Котов:

Владислав Котов

– Поскольку порядок приёма, утверждённый приказом Минобрнауки России, радикально не менялся, наши правила также не претерпели существенных изменений. Можно отметить изменения в организации целевого приема, связанные с принятием Федерального закона №337-ФЗ от 3 августа 2018 года. В соответствии с этим документом ужесточается ответственность сторон за неисполнение условий договора о целевом обучении – если заказчик целевого обучения отказывается трудоустраивать выпускника, обучавшегося на целевом месте, или если выпускник отказывается заключать трудовой договор и работать на предприятии-заказчике в течение трех лет, то сторона-нарушитель должна будет выплатить вузу, в котором осуществлялось целевое обучение, штраф в размере полной стоимости обучения.

Также возможны изменения в части приёма детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и ветеранов боевых действий в пределах так называемой особой квоты – 10% мест, выделяемых на каждой специальности в отдельный конкурс.

При отсутствии пролонгации этой нормы её действие прекратится 1 января 2019 года и указанные категории абитуриентов будут поступать в порядке общего конкурса. Количество мест для приёма на первый курс для обучения по программам бакалавриата и специалитета по сравнению с прошлым годом в Тульском государственном университете существенно выросло (1417 мест в 2019 году против 1365 мест в 2018 году).

Ещё 517 мест очной формы выделено для приёма по программам магистратуры. На направлениях заочной формы обучения выделено 20 мест и ещё 6 мест выделено по заочным программам магистратуры.

Ответственный специалист приемной комиссии ТГПУ им. Л. Н. Толстого Надежда Стемпинь:

Надежда Стемпинь

– В 2019 году глобальных изменений в правилах приема не будет. Количество мест осталось примерно таким же, как и в прошлом году. Поступить на бюджет смогут 1064 абитуриента. Эти вакантные места одинаково равномерно распределены между педагогическими и непедагогическими специальностями. Все контрольные цифры приема размещены на сайте вуза, и абитуриенты уже могут с ними ознакомиться.
 

Ректор Института законоведения и управления ВПА Светлана Оськина:

Светлана Оськина

– В этом году в вузе не предусмотрено бюджетных мест. Однако мы ведем прием на обучение на коммерческой основе по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Зачисление ведется по результатам ЕГЭ, а прием выпускников профессиональных образовательных организаций – по итогам внутренних экзаменов.

 

Директор Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции Ирина Кузнецова:

Ирина Кузнецова

– На 2019-2020 учебный год на специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» выделено 10 бюджетных мест. Всего по договорам об оказании платных услуг будет принято 428 сутдентов, из них 123 – на очную форму обучения.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания при приеме на обучение в Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)  по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, составляет: по обществознанию – 44, истории – 36, русскому языку – 39, междисциплинарному экзамену (при приеме в магистратуру) – 35 баллов.
 

Сколько баллов дадут вузы за индивидуальные достижения в 2019 году
Высшее
учебное
заведение		 Победители
и призеры
олимпиад		 ГТО Аттестат
или диплом
 с отличием		 Сочинение Вузовские
олимпиады
Тульский
государственный
университет		 1-10 3 4 1 до 10
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого БВИ
(без вступительных
испытаний)		 3 4 1 3
Российская академия
народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ		 5 2 3 - 5
Международный
юридический
институт		 БВИ 5 10 - -
Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)		 БВИ 1 5 - 3
Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова, ТФ		 БВИ 1 5 - 2-4
Тульский
университет
(ТИЭИ)		 БВИ 2 2-3 2 3
Финансовый
университет
при Правительстве РФ		 БВИ 5 8 5 2-5
Тульский институт
управления и бизнеса
им. Н. Д. Демидова		 2 2 2 - 2
Институт законоведения и управления ВПА 10 10 10 - -

 

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