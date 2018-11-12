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В Тульской области 13 декабря откроется Год театра
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области 13 декабря откроется Год театра

В 2019 году в регионе запланировано несколько театральных фестивалей.

На еженедельном оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили мероприятия, которые пройдут в регионе в следующем году в рамках объявленного в нашей стране Года театра.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что по федеральным проектам «Театры – детям», «Культура малой Родины» детские театры и театры малых городов будут оснащены новым современным техническим оборудованием. На эти цели выделено свыше 21 млн рублей. Поддержку получат ТЮЗ, Тульский театр кукол, Новомосковский драматический театр и Узловский молодежный театр.

Открытие Года театра по всей стране пройдет 13 декабря. В нашем регионе он откроется в самом маленьком историческом городе России – Чекалине. Там выступят артисты Большого театра. Во всех государственных и муниципальных театрах Тульской области состоятся показы спектаклей для детей и взрослых, экскурсии по театральным цехам, мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству, показы на площадках предприятий и учреждений.

В рамках Года театра правительство Тульской области предоставит театральным коллективам региона гранты на сумму более 2 млн рублей.

Кроме того, в регионе запланирован ряд масштабных театральных фестивалей. В мае пройдет фестиваль «Будем жить», который объединит театры из городов-героев. Тульский академический театр драмы и Белорусский государственный музыкальный театр проведут совместный международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства в Тульском кремле».

Особое место займет уже полюбившийся тулякам и гостям нашего региона Международный фестиваль «Толстой Weekend». Он состоится уже в четвертый раз и откроется постановкой Тульского академического театра драмы «Грех» по пьесе Л. Н. Толстого. Пройдут также межрегиональный театральный фестиваль «Бежин Луг» и XI Международный фестиваль уличных театров  «Театральный дворик».

«Год театра должен способствовать расширению доступности театрального искусства для жителей. Нужно широко задействовать наши театральные коллективы в различных культурных мероприятиях. Жители районов должны иметь возможность увидеть постановки областных коллективов. В то же время районным театрам нужно дать возможность расширить свои гастрольные площадки», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:05 +1
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