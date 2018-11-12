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Будут ли штрафовать российских водителей за отсутствие зимней резины?

Будут ли штрафовать российских водителей за отсутствие зимней резины?

В пресс-службе Госавтоинспекции прокомментировали изменения в техническом регламенте Таможенного союза.

Водителей не будут привлекать к ответственности за отсутствие зимней резины в соответствующее время года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Слухи о возможных штрафах появились на фоне внесения изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который вступил в силу накануне.

Этот документ запрещает устанавливать на одну ось легковых автомобилей и грузовиков с максимальной массой не более 3500 кг шины разных моделей. О типе шин, используемых водителями в зимнее время, в техническом регламенте ничего не говорится.

Административная ответственность за эксплуатацию машин, не укомплектованных зимними шинами в соответствующее время года, действующим КоАП не установлена.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:28 +6
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