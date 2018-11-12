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Где в Туле не будет электричества 13 ноября

Где в Туле не будет электричества 13 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают об отключениях.

Во вторник плановые работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Рязанская, 36-а, 34 к. 1, 34-а, 34 к. 1-4, 32 к. 1-2, 38-а, 34, 30 к. 2,
  • ул. Каракозова, 5, 11-27, 77-а,
  • ул. Марата, 123,
  • ул. Патронная, 1-30,
  • ул. Степанова, 154,
  • ул. Д. Гумилевской, 8, 16, 6, 2, 10, 12, 14,
  • ул. Н. Островского, 63,
  • Новомосковское шоссе, 52, 54, 54-б,
  • ул. Гоголевская, 69-в,
  • ул. Кирова, 159, 159-а,
  • ул. Октябрьская, 50,
  • п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.),
  • ул. Советская, 6/2,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 1-18,
  • ул. Люлина, 8, 9,
  • ул. Кирова, 1-16,
  • ул. Трудовая, 1-9,
  • ул. Скуратовская, 97, 99, 101,
  • ул. Боборыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в,
  • ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.),
  • ул. Гончарова, 23-33,
  • ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
  • ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),
  • ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
  • ул. Каракозова, 29-64, 70, 71,
  • Мясново: пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,
  • ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • ул. Колхозная, 4-а-14-б, 20,
  • ул. Казанская, 2, 16, 3,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • 5-й Лихвинский пр-д, 2,
  • ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 10-42 (чётн.),
  • ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7, 9,
  • ул. Самарская, 3-а, 14,
  • ул. Невская, 10, 11, 19,
  • ул. Вятская, 2, 4,
  • ул. Тверская, 2, 5, 6, 13,
  • ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.),
  • ул. Гоголевская, 55, 78, 74, 53-а, 53-б, 55-а, 53-в, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 64-в, 68-а, 68-б, 68-в,
  • ул. Бундурина, 13-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.),
  • ул. Свободы, 14, 31.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 0
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