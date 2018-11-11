В Тульской области продолжается поиск пропавшего Павла Колесникова

20-летний парень пропал 28 октября в Суворове. Розысками парня занимаются правоохранительные органы и добровольцы из «Лиза Алерт».

Как сообщают пользователи соцсетей, Павел вечером 28 октября вышел из дома и направился с другом в местный бар «Лимон». Там он повздорил и подрался с посетителем. Стычка происходила на улице.

Очевидцы отмечают, что после драки мужчины разошлись, Павел направился в сторону стадиона. Но до дома таки не дошел. До настоящего времени не известно его местонахождение.

Приметы: рост 187 см, плотного телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные.

Был одет: куртка-парка защитного цвета с оранжевой подкладкой (как на фото), чёрные ботинки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего Павла Колесникова, просьба позвонить по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112; 02.

Родственники парня собрали видео с фотографиями Павла, чтобы его легче было узнать, если вдруг кто случайно встретит молодого человека.