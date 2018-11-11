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В Туле пьяный водитель протаранил забор детского сада
Фото из группы https://vk.com/tulazest.

В Туле пьяный водитель протаранил забор детского сада

Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в забор дошкольного учреждения.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью в 3:30 в Туле на улице Шухова возле детского сада.

Как сообщили очевидцы, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в забор дошкольного учреждения. После столкновения машина перевернулась.

По словам очевидцев, водитель был нетрезв.

«На водителе ни царапины. Пострадавших нет», – отмечают они.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:04 0
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