Фото из группы https://vk.com/tulazest.
В Туле пьяный водитель протаранил забор детского сада
Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в забор дошкольного учреждения.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью в 3:30 в Туле на улице Шухова возле детского сада.
Как сообщили очевидцы, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в забор дошкольного учреждения. После столкновения машина перевернулась.
По словам очевидцев, водитель был нетрезв.
«На водителе ни царапины. Пострадавших нет», – отмечают они.
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