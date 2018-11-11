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На трех улицах Тулы залатали трещины на дорогах

На трех улицах Тулы залатали трещины на дорогах

На текущей неделе специалисты ликвидировали швы и трещины на дорогах на ул. Первомайской, Фрунзе, Менделеевской.

Работы по заливке ведутся битумной эмульсией.
 
Заливка швов и трещин необходима для более длительной эксплуатации и поддержания в нормативном состоянии дорожного полотна.
 
В пресс-службе администрации отмечают, что герметизации трещин в начальной стадии их образования (не допуская их развития до дефектов, требующих ямочного ремонта) является наиболее эффективным и экономичным способом обеспечения эксплуатационных характеристик дорожных покрытий.
 
В рамках поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог МКУ «Сервисный центр города Тулы» ведет работы по санации трещин (проливке швов) битумной эмульсией на Московском шоссе.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:24 0
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