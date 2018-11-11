Туляки напишут Географический диктант РГО

Масштабная международная акция состоится сегодня. Начнется она в 12.00. По традиции диктант будет проходить очно, а также онлайн на сайте проекта.

11 ноября в России и за рубежом пройдет Географический диктант РГО. Масштабная международная просветительская акция проводится Русским географическим обществом в четвёртый раз.

По традиции диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru

Диктант составляется в четырёх вариантах: два варианта для проведения на территории России, один вариант для зарубежных стран, один вариант для проведения диктанта онлайн. Все варианты идентичны по степени сложности.

Впервые в этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.

Акция стартует в 12:00 на всех площадках. На оффлайн площадках перед началом мероприятия пройдут различные мастер-классы. Одной из таких в Туле станет Центр образования № 8 (ул. Фрунзе, 18). До диктанта участников ждут мастер-классы по моделированию кораблей, по рисованию, выжиганию. Также можно будет посетить школьный минитехнопарк. Эта площадка сможет принять 100 участников диктанта.

Всего же в Туле и области диктант пройдет на 35 площадках, открытых в большинстве муниципальных образованиях региона. Наряду с уже традиционными местами проведения данного мероприятия (Центр образования № 20, Суворовское военное училище и Молодежный центр «Спектр») впервые диктант пройдет в 106-й гвардейской десантной дивизии и ряде других площадок.

Перед началом диктанта каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк для написания Диктанта при его получении. Данный номер также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника Диктанта. По нему участник сможет проверить свой результат на сайте dictant.rgo.ru

Также можно проверить свои знания, не выходя из дома. Для этого надо зайти на сайт проекта. Здесь же можно ознакомиться с заданиями прошлых лет. Диктант начнется в 14:00. Регистрация на сайте не требуется.

Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени, а на сайте – в 14:00. Написать диктант онлайн можно будет написать в течение пяти дней – до 14:00 15 ноября.