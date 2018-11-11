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Заключен под стражу обвиняемый в жестоком убийстве жительницы Ефремова

Заключен под стражу обвиняемый в жестоком убийстве жительницы Ефремова

Мужчина избил сожительницу до смерти.

Ефремовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
 
По версии следствия, в ночь с 8 на 9 ноября обвиняемый находился в своей квартире, расположенной в д. 4 по ул. Лесная г. Ефремов Тульской области, с сожительницей. У них завязался конфликт из-за совместного проживания, в ходе которого обвиняемый избил женщину руками и ногами. Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
 
По подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.
 
На основании ходатайства следователя обвиняемый заключен под стражу. Следователем продолжается сбор доказательственной базы по уголовному делу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:37 +2
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