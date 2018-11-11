Заключен под стражу обвиняемый в жестоком убийстве жительницы Ефремова

Ефремовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 ноября обвиняемый находился в своей квартире, расположенной в д. 4 по ул. Лесная г. Ефремов Тульской области, с сожительницей. У них завязался конфликт из-за совместного проживания, в ходе которого обвиняемый избил женщину руками и ногами. Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

На основании ходатайства следователя обвиняемый заключен под стражу. Следователем продолжается сбор доказательственной базы по уголовному делу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.