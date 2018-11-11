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Утром в ДТП на трассе «Крым» в Тульской области погибли двое
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром в ДТП на трассе «Крым» в Тульской области погибли двое

Транспортное средство было зарегистрировано в Нижегородской области, один из погибших родом из Дагестана, личность второго устанавливается.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сегодня утром в 7:30. Авария случилась на 145-м километре трассы М-2 «Крым» в Ясногорском районе.
 
По предварительной версии, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал в кювет, врезался столб и загорелся. Прибывшие на место спасатели для извлечения пассажиров транспортного средства применяли аварийно-спасательный инструмент «Медведь».
 
 
В результате ДТП погибли два человека: один на месте, второй по пути в больницу.
 
 
На данный момент известно, что ВАЗ зарегистрирован был в Нижегородской области. Один из участников аварии — уроженец Дагестана, личность второго погибшего пока не установлена.
 
Сотрудники регионального ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба ведомства.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:51 0
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