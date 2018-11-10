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Территорию вокруг памятника танку на Косой Горе облагородят
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Территорию вокруг памятника танку на Косой Горе облагородят

На территории появится газон, пешеходные дорожки и зеленые насаждения.

Территорию вокруг памятника танку ИС-3 в п. Косая Гора приведут в порядок. Для этого составят дендроплан с эскизом озеленения. Такое поручение глава администрации Тулы Евгений Авилов дал в ходе объезда города 10 ноября. 

Евгений Авилов поручил, в следующем году заасфальтировать пешеходные дорожки вокруг памятника, уложить на территории монумента газон, проработать вопрос оформления цветочных композиций и высадить дополнительные зеленые насаждения.  Подумают и над оформлением возле монумента баннеров с изображением танков, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Планируется, что благоустройство территории монумента выполнят к 9 мая 2019 года. 

сегодня, в 20:02 +1
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