В Ефремове неизвестная подменила все деньги пенсионерки «билетами банка приколов»

В квартиру к 81-летней жительнице Ефремова зашла неизвестная женщина, представившаяся сотрудником газовой службы. Она попросила пройти на кухню с целью проверки исправности газового оборудования и системы вентиляции. Интересно, что женщина не имела при себе никаких инструментов и приборов, все операции проводила сама потерпевшая.

Спустя некоторое время после ухода злоумышленницы, хозяйка квартиры обнаружила отсутствие денег, которые были спрятаны в жилой комнате, вместо них лежали «Билеты банка приколов». Как выяснилось, всего было похищено 19 тысяч рублей. Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Оперативными сотрудниками устанавливается личность преступницы и её возможного подельника, принимаются меры по их задержанию, выясняются обстоятельства совершённого преступного деяния.

Органы внутренних дел обращаются к гражданам с просьбой проявлять предельную бдительность при общении с незнакомыми лицами, представляющимися сотрудниками социальных или коммунальных служб и пытающихся войти в вашу квартиру. Необходимо выяснить личность такого посетителя, чтобы не стать жертвой преступного деяния. Если вы всё же стали жертвой преступления, следует незамедлительно обратиться в полицию.