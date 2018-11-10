В Туле ликвидируют несанкционированные свалки
Работы проводятся сразу по четырем адресам.
На ликвидацию четырех несанкционированных свалок в Туле заключены муниципальные контракты, общей стоимостью около 19 миллионов рублей. Финансирует работы министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.
Свалки ликвидируются на ул. Железнодорожной в Туле, в деревне Ионино, Некрасово и в поселке Барсуки. Свалки расположены на неразграниченных земельных участках.
Перед этим на участках с несанкционированными свалками были проведены геодезические замеры, определены объемы и стоимость работ.
Объем мусора, который предстоит вывезти, составляет более 23 тысяч кубических метров. За вывозом мусора с обозначенных свалок осуществляется ежедневный контроль.
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