В Туле ликвидируют несанкционированные свалки

На ликвидацию четырех несанкционированных свалок в Туле заключены муниципальные контракты, общей стоимостью около 19 миллионов рублей. Финансирует работы министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

Свалки ликвидируются на ул. Железнодорожной в Туле, в деревне Ионино, Некрасово и в поселке Барсуки. Свалки расположены на неразграниченных земельных участках.

Перед этим на участках с несанкционированными свалками были проведены геодезические замеры, определены объемы и стоимость работ.

Объем мусора, который предстоит вывезти, составляет более 23 тысяч кубических метров. За вывозом мусора с обозначенных свалок осуществляется ежедневный контроль.