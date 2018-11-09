В Туле отлавливают бездомных животных
После их отвозят в приют в Московской области.
Как сообщила администрация Тулы, в сентябре 2018 года городские власти заключили муниципальный контракт с благотворительным фондом помощи бездомным животным «НИКА». В рамках контракта организация обязана отловить за год в Туле 805 собак по заявкам Городской службы единого заказчика. В настоящее время уже поймано 265 особей.
9 ноября специалисты фонда работают по четырем адресам:
- ул. Пузакова, 17;
- ул. Пузакова, 24;
- ул. Костычева;
- д. Малахово.
Всех пойманных животных отвозят в приют в Зеленограде (Московская область).
По условиям контракта подрядчик должен содержать особей в течение 180 дней, а потом возвращать в привычную среду. Однако фонд животных оставляет и ищет им хозяев. Фото собак, пойманных в Туле, размещены на сайте фонда, пять из них уже обрели свой дом.