В Туле отлавливают бездомных животных

Фото пресс-службы администрации Тулы.

После их отвозят в приют в Московской области.

Как сообщила администрация Тулы, в сентябре 2018 года городские власти заключили муниципальный контракт с благотворительным фондом помощи бездомным животным «НИКА». В рамках контракта организация обязана отловить за год в Туле 805 собак по заявкам Городской службы единого заказчика. В настоящее время уже поймано 265 особей.

9 ноября специалисты фонда работают по четырем адресам:

ул. Пузакова, 17;

ул. Пузакова, 24;

ул. Костычева;

д. Малахово.

Всех пойманных животных отвозят в приют в Зеленограде (Московская область).

По условиям контракта подрядчик должен содержать особей в течение 180 дней, а потом возвращать в привычную среду. Однако фонд животных оставляет и ищет им хозяев. Фото собак, пойманных в Туле, размещены на сайте фонда, пять из них уже обрели свой дом.