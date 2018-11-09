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В Туле отлавливают бездомных животных
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле отлавливают бездомных животных

После их отвозят в приют в Московской области.

Как сообщила администрация Тулы, в сентябре 2018 года городские власти заключили муниципальный контракт с благотворительным фондом помощи бездомным животным «НИКА». В рамках контракта организация обязана отловить за год в Туле 805 собак по заявкам Городской службы единого заказчика. В настоящее время уже поймано 265 особей.

9 ноября специалисты фонда работают по четырем адресам:

  • ул. Пузакова, 17;
  • ул. Пузакова, 24;
  • ул. Костычева;
  • д. Малахово.

Всех пойманных животных отвозят в приют в Зеленограде (Московская область).

По условиям контракта подрядчик должен содержать особей в течение 180 дней, а потом возвращать в привычную среду. Однако фонд животных оставляет и ищет им хозяев. Фото собак, пойманных в Туле, размещены на сайте фонда, пять из них уже обрели свой дом. 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:54 +8
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