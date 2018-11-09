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Когда Денисовский переулок и ул. Революции в Туле станут односторонними?

Когда Денисовский переулок и ул. Революции в Туле станут односторонними?

Администрация города Тулы информирует об изменении схемы организации дорожного движения улично-дорожной сети города Тулы.

С 7 ноября 2018 года в связи с работами по асфальтированию тротуара ограничен сквозной проезд в Денисовском переулке на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади.

По окончании ремонтных работ движение в Денисовском переулке и на улице Революции станет односторонним:

  • на улице Революции — движение от улицы Советской к центру,
  • в Денисовском переулке — от центра к улице Советской.
сегодня, в 13:15 +3
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