Когда Денисовский переулок и ул. Революции в Туле станут односторонними?

С 7 ноября 2018 года в связи с работами по асфальтированию тротуара ограничен сквозной проезд в Денисовском переулке на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади.

По окончании ремонтных работ движение в Денисовском переулке и на улице Революции станет односторонним: