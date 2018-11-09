Когда Денисовский переулок и ул. Революции в Туле станут односторонними?
Администрация города Тулы информирует об изменении схемы организации дорожного движения улично-дорожной сети города Тулы.
С 7 ноября 2018 года в связи с работами по асфальтированию тротуара ограничен сквозной проезд в Денисовском переулке на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади.
По окончании ремонтных работ движение в Денисовском переулке и на улице Революции станет односторонним:
- на улице Революции — движение от улицы Советской к центру,
- в Денисовском переулке — от центра к улице Советской.
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