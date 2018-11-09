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На трассе Тула-Новомосковск перевернулась маршрутка с людьми
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области и vk.com

На трассе Тула-Новомосковск перевернулась маршрутка с людьми

Пока сообщается о пяти пострадавших.

9 ноября в 12.55 на 39-м километре трассы «Тула-Новомосковск» в районе станции Дедилово произошла авария с участием пассажирской маршрутки.

Сообщение о ДТП поступило на телефон «Единой службы спасения-112» в 13.04. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Заместитель руководителя пресс-службы регионального УМВД по Тульской области Сергей Сергейчев:

Сергей Сергейчев

– По предварительным данным, автобус «Ивеко», следовавший по маршруту из Узловой в Тулу, совершил касательное столкновение с автомобилем ВАЗ, после чего упал набок. По состоянию на 13.55 имеется информация о пяти пострадавших, находившихся в салоне маршрутного транспортного средства.

Полицейские ГИБДД ведут работу по выяснению личности и степени тяжести вреда здоровью пострадавших, определению причин случившегося.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Источник видео

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:05 +2
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