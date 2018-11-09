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Туляки смогут проверить себя на сахарный диабет

Туляки смогут проверить себя на сахарный диабет

Массовая профилактическая акция пройдёт в Городском концертном зале.

В среду, 14 ноября, в Городском концертном зале Тулы пройдет массовая  профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Сегодня на диспансерном учете с сахарным диабетом  состоят свыше 60 тысяч жителей региона, среди них – 414 детей в возрасте до 17 лет. Сахарный диабет может возникнуть в любом возрасте. Заболевание характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови.

Все желающие смогут не только проверить свои знания и узнать больше о диабете, но и пройти необходимые обследования, чтобы измерить уровень глюкозы в крови, вес и индекс массы тела, а также получить квалифицированную консультацию врача-эндокринолога. Кроме того, участники акции смогут пройти вакцинацию против гриппа.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:52 +1
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Место
ТулаГородской концертный зал

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