Туляки смогут проверить себя на сахарный диабет

В среду, 14 ноября, в Городском концертном зале Тулы пройдет массовая профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Сегодня на диспансерном учете с сахарным диабетом состоят свыше 60 тысяч жителей региона, среди них – 414 детей в возрасте до 17 лет. Сахарный диабет может возникнуть в любом возрасте. Заболевание характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови.

Все желающие смогут не только проверить свои знания и узнать больше о диабете, но и пройти необходимые обследования, чтобы измерить уровень глюкозы в крови, вес и индекс массы тела, а также получить квалифицированную консультацию врача-эндокринолога. Кроме того, участники акции смогут пройти вакцинацию против гриппа.