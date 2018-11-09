Видео: Олег Кононов попрощался с болельщиками «Арсенала»?

Фото пресс-службы "Арсенала".

Судя по всему Олег Кононов попрощался с болельщиками «Арсенала». По крайней мере, именно так выглядел жест главного тренера оружейников. После победы над «Анжи» (2:0) Олег Георгиевич задержался на футбольном поле. Он пожал руки каждому футболисту, а затем отправился к болельщикам.

Особое внимание Олег Кононов уделил фан-сектору «Север»: «Спасибо большое вам, от чистого сердца. Я всегда с вами».

В пресс-службе «Арсенала» отмечают, что слухи они комментировать не будут. В это же время спортивные СМИ сообщают, что Олег Кононов уже практически подписал контракт со «Спартаком».