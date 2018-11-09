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Из-за коммунальной аварии в Туле перекрыто движение по ул. Бондаренко
Фото sb.by.

Из-за коммунальной аварии в Туле перекрыто движение по ул. Бондаренко

На месте аварии работают специалисты АО «Тулагорводоканал».

9 ноября в 12.30 в Туле на ул. Бондаренко, 9 произошла коммунальная авария — порыв трубы Д-500 мм. На месте происшествия работают сотрудники АО «Тулагорводоканал».

До окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Бондаренко, 9, 17;
  • ул. Хворостухина, 6.

Также до окончания аварийных работ будет ограничено движение автотранспорта по ул. Бондаренко на участке от Новомедвенского проезда до ул. Хворостухина.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. О времени окончания работ не сообщается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:01 0
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Место
Пролетарский округТула

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