Приставы распродадут с молотка имущество тульских должников

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Общая сумма выставленного на продажу составляет более 95 млн рублей.

В Туле пройдут торги, на которые будет выставлено арестованное имущество тульских должников.

Судебные приставы в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на различные категории имущества, принадлежащего должникам, в целях дальнейшей его реализации.

– Такие меры побуждают должников к погашению задолженностей, отмечают в пресс-службе ведомства.

Если должник требования исполнительных документов не исполняет, после ареста его имущества передается для реализации в Межрегиональное территориальное управление Росимущества.

Ближайшие торги состоятся 27 ноября в 12.00 по адресу: ул. Сойфера, 16.

Предметом аукциона станут земельные участки, квартиры, нежилое помещение и жилой дом — всего на сумму 72 584 000 рублей.

На следующий день, 28 ноября, аукцион пройдет в Рязани на ул. Дзержинского, 14-б.