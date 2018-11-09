новости
новости
Регистрация
Приставы распродадут с молотка имущество тульских должников
Фото astromeridian.ru.

Приставы распродадут с молотка имущество тульских должников

Общая сумма выставленного на продажу составляет более 95 млн рублей.

В Туле пройдут торги, на которые будет выставлено арестованное имущество тульских должников.

Судебные приставы в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на различные категории имущества, принадлежащего должникам, в целях дальнейшей его реализации.

– Такие меры побуждают должников к погашению задолженностей, отмечают в пресс-службе ведомства.

Если должник требования исполнительных документов не исполняет, после ареста его имущества передается для реализации в Межрегиональное территориальное управление Росимущества.

Ближайшие торги состоятся 27 ноября в 12.00 по адресу: ул. Сойфера, 16.

Предметом аукциона станут земельные участки, квартиры, нежилое помещение и жилой дом — всего на сумму 72 584 000 рублей.

На следующий день, 28 ноября, аукцион пройдет в Рязани на ул. Дзержинского, 14-б.

На торги выставлено движимое и недвижимое заложенное и незаложенное имущество на сумму 23 889 000 рублей: автомобили, полуприцеп, мотоциклы, жилой дом, гараж, сельскохозяйственная техника, сварочный аппарат и т. д. Начало аукциона в 12.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:34 +1
Другие статьи по темам
Событие
Торгиаукционприставы распродадутимущество должников
Место
ТулаРязань

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за коммунальной аварии в Туле перекрыто движение по ул. Бондаренко
Из-за коммунальной аварии в Туле перекрыто движение по ул. Бондаренко
На трассе Тула-Новомосковск перевернулась маршрутка с людьми
На трассе Тула-Новомосковск перевернулась маршрутка с людьми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.